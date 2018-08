Bayerni president kritiseeris Özili: see on ime, et ta on Arsenali kapten

Ühtlasi leiab Höness, et Özil poleks pidanud suvisel MMil mängima, "Olen teda (Özil) pikka aega jälginud ning ta on hästi turustatud produkt, kelle maine on märksa kõrgem kui tema tegelikud mängijaoskused," rääkis Höness saksakeelsele Sky Sportsile.

"Kui Löw (Saksamaa peatreener Joachim Löw - toim) oleks rohkem Arsenali mänge külastanud ja teda tähelepanelikumalt jälginud, poleks ta arvatavasti Özili sportlikel põhjustel MM-koondisse võtnud. See on ime, et ta on nüüdsest Arsenali kapten," imestas Höness.

Tegelikult on Özil küll Arsenali abikapteniks, sest kaptenipaela kannab Laurent Koscielny.

29-aastane Özil, kes liitus Arsenaliga viis hooaega tagasi Madridi Realist, loobus Saksamaa koondise esindamisest pärast tänavust MMi, kus sakslased langesid üllatuslikult konkurentsist juba alagrupimängude järel.