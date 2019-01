Barcelona teeb Chelsea jalgpalluri ostmiseks teise pakkumise

Chelsea lükkas hiljuti tagasi esimese pakkumise, kus Barcelona oli valmis Williani eest vastu andma oma suvise ostu Malcomi ja lisaks rahasumma, mille suurust ei ole avalikustatud. Kogu tehingu väärtuseks oleks olnud umbes 50 miljonit naela, kirjutab Evening Standard.

Kataloonia suurklubi maksis eelmisel suvel 21-aastase Malcomi eest Bordeaux`le 38 miljonit naela, kuid brasiillane pole suutnud Hispaanias kohaneda ning on Barcelona eest väljakule pääsenud vaid viieks liigamänguks.

30-aastane Willian on Chelsea uue peatreeneri Maurizio Sarri käe all kuulunud põhimeeste hulka ning on 32-st mängust osalenud 30. Brasiilia koondislase leping Londoni klubiga saab läbi 18 kuu pärast.