Barcelona lisas Coutinho pakkumisse neli veidrat tingimust

FC Barcelona jalgpalliklubi on juba pool suve jahtinud Liverpooli tähtmängijat Philippe Coutinhot. Inglismaa ajaleht Mirror avaldas nüüd neli tingimust, mis hispaanlaste viimase pakkumisega Liverpoolile esitati.

Kataloonia suurklubi kolmas pakkumine on 118,6 miljoni naelsterlingi suurune, kuid sellest 36,5 miljoni saamiseks peab olema täidetud neli tingimust. Need on:

1) Coutinho peab ühe hooaja jooksul võitma Barcelonaga mitu tiitlit,

2) Coutinho peab võitma mitu Meistrite liiga tiitlit,

3) Coutinho peab pälvima maailma parima jalgpalluri Ballon d'Or`i auhinna,

4) Coutinho peab ühel hooajal võitma mitu tiitlit ja Ballon d'Or`i.

Mirror kirjutab, et pole ime, et Liverpool Barcelona pakkumise tagasi lükkas, sest selliste tingimuste juures ei näeks Anfieldi klubi täiendavat 36,5 miljonit naela ilmselt mitte kunagi.

Pakkumise muudab veelgi kesisemaks asjaolu, et baassumma 82,1 miljonit naela makstaks Liverpoolile välja viie hooaja jooksul.