Barcelona andis lõpuks alla. Mis saab Coutinhost, kes Liverpoolist lahkuda soovis?

Barcelona tunnistas, et on loobunud Liverpoolilt Philippe Coutinho ostmise plaanist, kuna Ragnar Klavani tööandja ei ole nõus oma parimast mängijast loobuma.

Barcelona huvi kõrghetkel tegi oma otsuse ka Coutinho ise, kes andis Liverpoolile teada, et soovib klubist lahkuda ning meeskonna eest enam mitte mängida. Nüüd, kui on selge, et Barcelonasse minek jääb sel suvel ära, on brasiillane lõhkise küna ees: mis nüüd saab?

Liverpooli peatreeneril Jürgen Kloppil on igatahes ees paras pähkel: Coutinhoga tuleb asjad selgeks rääkida ning mees tagasi meeskonna juurde tuua. 25-aastane ründemängija pole meeskonnaga mitu nädalat koos treeninud ning kõigi eelduste kohaselt tuleb ta taas platsile alles pärast koondisepausi ehk septembris, jäädes muuhulgas kõrvale ka ülitähtsast Meistrite liiga play-off mängust Hoffenheimiga.

Liverpool Echo kirjutab, et klubi arvab praegu, et Coutinho suudab oma uhkuse alla neelata, meeskonna juurde naasta ning hooaeg edukalt lõpuni mängida. Neli aastat tagasi oli sarnases olukorras ka Luis Suarez, kes toona suurepärase hooaja ära mängis, enne kui Liverpooli särgi Barcelona oma vastu vahetas.