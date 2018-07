AS Roma jalgpallidirektor: Alissoni müümine Liverpooli ei tähenda, et klubil oleks madalad ambitsioonid

AS Roma esiväravavaht Alisson Becker.

Itaalia suurklubi AS Roma jalgpallidirektor Ramón Rodríguez Verdejo kaitses klubi otsust müüa nende väravavaht Alisson Becker maailmarekordilise summa eest Inglismaa meeskonda FC Liverpool.

"Kui tehakse väga kõrge pakkumine, siis seda tuleb kaaluda," sõnas Verdejo. "Me kaalusime kõiki plusse ja miinuseid ning otsustasime tehingu kasuks."

"Alissoni müümine ei näita, et klubil oleksid madalad ambitsioonid," lisas Verdejo. "Minu jaoks on oluline teha õigel hetkel õige otsus."

Tehingut pole veel ametlikult kinnitatud, aga Briti meedia andmetel on Alisson Liverpoolile maksma minemas 75 miljonit eurot, mis teeks temast kõigi aegade kallima väravavahi.

25-aastane Alisson on viimased kaks hooaega veetnud Itaalia kõrgliigas AS Roma eest mängides. Lõppenud hooajal esindas ta Itaalia tippklubi Serie A-s 37-l korral.