Arsene Wengeri lahkumisturnee algas kindla võiduga

Londoni Arsenali jalgpalliklubi peatreene Arsene Wenger teatas sel nädalal, et paneb hooaja lõpus ameti maha ja sellega saab läbi tema üle 20 aasta kestnud juhendajaperiood Londoni suurklubis. Esimene mäng selle teate järel lõppes Arsenalile suure võiduga, kui Premier League'is alistati 4:1 West Ham United.

Wengeri nö lahkumisturnee avamängus asus Arsenal juhtima 51. minutil, kui väravani jõudis Nacho Monreal. 64. minutil tõi Marko Arnautovic tabloole viigi, kuid Aaron Ramsey 82. ning Alexandre Lacazette'i 85. ja 89. minuti tabamused tõid Arsenalile 4:1 võidu.

Turniiritabelis on Arsenal 57 punktiga kuues. Meistrite liigasse viival neljandal positsioonil on Tottenham 68 silmaga. West Ham on 35 punktiga 15.