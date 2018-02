Arsene Wenger vihjas Arsenalist lahkumisele

Foto: CARL RECINE, Action Images via Reuters

Londoni Arsenali pikaaegne peatreener Arsene Wenger vihjas pärast Inglise liigakarika finaalis lüüa saamist, et järgmine hooaeg teda võibolla enam klubi eesotsas ei ole.

Wenger, kes alles eelmise hooaja lõpus sõlmis lepingu veel kaheks aastaks, on olnud meedias peksupoisiks pärast 0:3 kaotust Manchester City'le. Ka tema kõige lojaalsematele fännidele hakkab tunduma, et aeg on prantslase jaoks otsa saanud.

Pärast kohtumist küsiti Wengeri käest, et kas ta jätkab ka järgmine hooaeg, mille peale peatreener vastas "Kes teab?". Pärast kaotust finaalis ütles ka klubi legend Thierry Henry, et tema asendaks Wengerit hea meelega, kuid on hetkel hõivatud Belgia koondise abistamisega.