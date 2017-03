Londoni Arsenali jalgpalliklubi peatreener Arsene Wrenger ütles pärast 1:3 allajäämist West Bromwich Albionile, et teeb peagi avalikuks otsuse oma tuleviku osas.

"Ma olen tuleviku osas otsuse teinud, annan sellest teile peagi teada," sõnas Wenger ootamatu kaotuse järel, mis jättis Arsenali viiendale kohale.

67-aastane prantslane lisas, et kuna Arsenal on kaotanud viiest liigamängust koguni neli, muretseb ta rohkem klubi saatuse kui oma tuleviku pärast.

"Meil on käsil unikaalselt halb seeria, mida me pole näinud 20 aastat. Kaotame mäng mängu järel ja see on minu jaoks märksa olulisem kui minu tulevik," lisas Wenger, kelle leping Arsenaliga lõppeb tänavuse hooajaga.

Arsenal kaotas viimati viiest Premier League`i mängust neli 1995. aastal ajutise peatreeneri Stewart Houstoni käe all. Kui Manchester United suudab täna võõrsil Middlesbrough alistada, kukub Arsenal juba kuuendale kohale.