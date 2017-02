Hiina superliiga ei proovi Inglise jalgpalli kõrgliigast üle osta mitte ainult mängijaid, vaid ka tipptreenereid. Üks selliseid, kellest hiinlased olid valmis tegema maailma enimteeniva juhendaja, oli Londoni Arsenali loots Arsene Wenger.

The Telegraphi andmetel lükkas Wenger tagasi üüratu pakkumise ühelt Hiina klubilt, kes oleks talle maksnud aastas 35 miljonit eurot, mis on kaks korda rohkem kui praegu palgaedetabelit juhtiva Manchester City treeneri Pep Guardiola palk.

Samal ajal on prantslase laual kaheaastane lepingupikendus Arsenalilt, mis tõstaks ta praeguse 10 miljoni eurose aastapalga pea 12 miljoni peale. Kuigi Arsenali tribüünil leidub iga mänguga järjest rohkem fänne, kes skandeerivad "Wenger välja!", on ta väidetavalt klubile truuks jäämas.

Hiljutises intervjuus Guardianile vihjas ta, et võib Arsenali jääda veel neljaks aastaks. "Võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Ma ei tea. Kõik on erinevad. Ma ei taha Fergusoni maha teha - ta oli uskumatu treener, aga temal sai ühel hetkel küllalt. Ma ei ole veel selles staadiumis," võrdles Wenger end 27 aastat Manchester Unitedit tüürinud Sir Alex Fergusoniga. Wenger on Arsenalis töötanud 21 aastat.