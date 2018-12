Arsene Wenger kiitis Emeryt: ta tõestas, et minu kriitikud eksisid

"Ma arvan, et Emery teeb suurepärast tööd," sõnas Wenger beIN Sportsile. "Need mängijad, kelle ta on toonud, on lisanud meeskonna kaitsemängule kindlust ning mulle tundub, et kõik sujub hästi."

"Klubi on heades kätes ja just seda ma olengi kogu aeg rääkinud. Paljud inimesed arvasid, et minu lahkumise järel on vaja meeskonnas teha täielik verevahetus. Mina sellega ei nõustunud ja ma olen õnnelik, et need inimesed eksisid," lisas kogenud prantslane.

Arsenal hoiab Premier League`is 17. vooru järel viiendat kohta ja püsib tihedalt esineliku kannul.