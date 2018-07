Arsene Wenger kahetseb, et oli 22 aastat Londoni Arsenali peatreener

Lõppenud hooajal Inglismaa jalgpalliklubi Londoni Arsenali peatreeneri kohalt tagasi astunud Arsene Wenger tunnistas, et ühe klubi eesotsas olla 22 aastat võib olla tema karjääri suurim viga.

Wenger rääkis intervjuus Prantsusmaa väljaandele RTL, et teeb otsuse oma tuleviku osas lähikuudel.

Kui küsiti, mis on tema karjääri suurim viga, vastas Wenger: "Võib-olla see, et olin ühe klubi eesotsas 22 aastat."

"Ma kahetsen, et ohverdasin kõik selle töö nimel, sest olen teinud haiget inimestele enda ümber," rääkis 68-aastane Wenger. "Ma hülgasin oma perekonna ja oma lähedased."

"Ma olen inimene, kellele meeldivad muutused ja uued väljakutsed," lisas Wenger. "Olen olnud oma väljakutse vang."

Arsene Wenger juhendas klubi alates 1996. aasta oktoobrist. 22 aasta jooksul võitis Londoni Arsenal prantslase käe all kolm Premier League'i karikat ja seitse Inglismaa karikat. 2006. aastal jõuti Meistrite Liigas finaali, kus kaotati 1:2 FC Barcelonale.