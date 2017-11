Arsenali venelasest omanik sattus suurde skandaali

Alisher Usmanov AFP

Inglismaal on üles kerkinud küsimus, kes on tegelikult jalgpalli kõrgliigaklubi FC Evertoni omanik. Kahtlustatakse, et ka Merseyside'i klubis tõmbab niite Arsenali suuromanik Ališer Usmanov, kes rikub sellega seoses Premier League`i reegleid.