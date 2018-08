Arsenali uus loots Emery keelas mängijatel mahlajoomise

Ajalehe Daily Mirror teatel on Emery lasknud Arsenali treeningväljaku kõrvale paigutada telgi alla välijõusaali, et treeningkorrad vaheldusrikkamad ja huvitavamad oleksid. Treeningud on senisest raskemad ja nõudvamad, sest Emery kõrgele pressingule orienteeritud taktika nõuab ka viimase peal füüsilist vormi.

Mängijad on Emery meetoditega hästi kaasa läinud, kuid samas annavad treenerid endale aru, et sama tambiga kogu hooaega vastu pidada saab olema raske.

Emery eelkäija Wenger oli samuti suur dieetide pooldaja. 1996. aastal Inglise jalgpalli tulles keelas ta mängijatel ära alkoholi ja rämpstoidu, kuid lubas neil end premeerida kõrge süsivesikusidaldusega maiustega. Arsenali ametlikus mängukavas ilmus isegi klubi enda Bannoffee koogi retsept.

Magusasöömisega on nüüd aga kõik. Emery on endaga kaasa toonud regulaarsed kaalumised, rasvaprotsendi mõõtmised ja teised teaduslikud meetodid füüsilise vormi hindamiseks. Mahlajooke Arsenali klubi ruumidest - vähemalt nendest, kuhu mängijatel asja on - enam naljalt ei leia. Joogiautomaatides voolab vaid puhas vesi.

Ühtlasi on Emery juurutama hakanud intensiivseid individuaalseid sessioone mängijatega ja eravestlusi. Näiteks on tema vaibal juba käinud Daily Mirrori andmetel Mesut Özil ja Aaron Ramsey. Özilile tegi ta selgeks, et ootab sakslaselt rohkem ning kaalub lausa tema väljajätmist pühapäeval Cardiffisse reisivast koosseisust.

Özil väitis end möödunud reedel haige olevat ning jäi eemale laupäevasest Arsenali võidumängust West Ham Unitedi üle, mis oli Emery esimene ametlik võidumäng selles klubis.