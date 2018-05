Arsenali uueks peatreeneriks saab bosnialasest üllatusmees? Kihlveokontorid on ta asetanud favoriidiks

Rahvusvahelises jalgpallimeedias on viimastel päevadel üha kiiremini levimas kuulujutt, mille kohaselt saab Arsene Wengeri troonipärijaks Arsenalis bosnialane Željko Buvać.

56-aastane Buvać on aastaid töötanud Jürgen Kloppi kõige lähedasema nõuandja ja parema käena, kuid paar päeva tagasi teatas Liverpool, et bosnialane võtab hooaja lõpuni aja isiklikel põhjustel maha.

Kuigi lahkumise täpseid põhjuseid ei ole avalikkuse ette toodud, on spekuleeritud, et Buvać läks Kloppiga tülli - viimased kuuldused on teda hakanud seostama aga Arsene Wengerist vabaneva Arsenali peatreenerikohaga.

Sealjuures tuli esimest korda selle infoga välja Bosnia väljaanne Pravda BL, kes tuli paar aastat tagasi esimesena välja ka teatega, et Liverpooli uueks peatreeneriks saab just Klopp.

Teised teated Bosniast räägivad aga hoopis seda, et Buvać naasis kodumaale, et olla koos oma raskelt haige isaga.

Üheksakümnendate keskel Mainzis koos mängides tuttavaks saanud Klopp ja Buvać on tandemina töötanud juba 2001. aastast. Klopp on nende partnerlust kirjeldades nimetanud bosnialast "ajuks" ja teda ennast "südameks".