Arsenali tähtmängijat ootab ees kuuenädalane vigastuspaus

29-aastane armeenlane vigastas oma jalga nädala keskel toimunud Inglismaa liigakarika kohtumises linnarivaali Tottenham Hotspuri vastu. Vigastuse tõttu jättis Mkhitaryan juba vahele laupäeval toimunud kohtumise Burnley vastu.

Mkhitaryan on jooksnud Arsenali eest Premier League'is käimasoleval hooajal väljakule 14 korral ning kuuel neist on kaasa teinud täismängu. Selle ajaga on ta kirja saanud neli väravat ja ühe resultatiivse söödu.