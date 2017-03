Londoni Arsenali parim mängija Alexis Sanchez jäeti üllatuslikult laupäevases kohtumises Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli vastu algkoosseisust välja. Kuigi Arsenali peatreener Arsene Wenger põhjendas otsust taktikaliste nüanssidega, kirjutab Inglismaa meedia, et Sanchez jäi algrivistusest välja hoopis oma käitumise tõttu.

The Daily Telegraph kirjutab, et vaid mõni päev enne tähtsat kohtumist läks tšiillane tiimikaaslastega tülli, jalutades poole treeningu pealt platsilt minema. See ei ole 28-aastase ründeässa jaoks esimene kord oma kaaslased närvi ajada: viimasel ajal on ta ka mängude ajal oma frustratsiooni üha nähtavamalt teiste peal välja elanud ning kaasmängijad on tema suhtumise osas üha kriitilisemad.

Kuigi Arsenali fännid ja eksperdid materdasid Wengeri otsust Sanchez 1:3 kaotusmängus pingile jätta, siis Arsenali mängijatele see liigutus meeldis, väidab väljaanne.

Arsenali ja Sancheze teed näivad olevat tasapisi lahku minemas - tema leping klubiga lõpeb järgmisel suvel ning seni on ta keeldunud seda pikendamast. Mehe vastu tunnevad huvi paljud Euroopa tippklubid eesotsas PSG ja Juventusega.