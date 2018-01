Arsenali staarründaja võib klubist lahkuda "järgmise 48 tunni jooksul"

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger avaldas, et tema tšiililasest staarründaja Alexis Sanchez võib klubi vahetada järgmise paari päeva jooksul.

Meest ihkavad enda ridades näha Manchesteri hiiud United ja City, viimati olevat 25 miljoni naela (28 miljoni euro) suuruse pakkumise lauale löönud United.

Sanchez ei teinud täna kaasa kohtumist, milles Arsenal kaotas 1:2 Premier League'i tabeli 13. meeskonnale Bournemouthile.

"Alexis oleks võinud mängida, aga tal on praegu keeruline periood. Ta on alati hingega asja juures, aga ta oleks võinud klubi vahetada juba eile, täna või siis üldsegi mitte. See saab selgeks järgmise 48 tunni jooksul. Ta oli täna veidi ooteseisundis. Seetõttu otsustasime teda mitte kasutada. Ta ei keeldunud ise mängimast," selgitas Wenger olukorda.

Arsenal ise üritab 35 miljoni naelaga Prantsusmaalt Bordeaux'st meeskonda tuua brasiillasest ääreründaja Malcolmi. "Kui Sanchez läheb, peame me ta asendama. Kas ta läheb või mitte, seda ma praegu ei tea," lisas prantslasest loots.