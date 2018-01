Arsenali legend kritiseeris Alexis Sanchezit: ta on jalgpalli suurim palgasõdur

Arsenali jalgpalliklubi ja Inglismaa koondise endine keskkaitsja Martin Keown süüdistas Manchester Unitedisse siirduvat Alexis Sánchezit rahaahnuses.

Arsenali peatreener Arsene Wenger avalikustas täna, et Sanchezi üleminek Unitedisse toimub järgmise 24 tunni jooksul. Londoni klubi saab tehingu tulemusel vastu Henrikh Mkhitaryani.

Keowni arvates siirdub Tšiili täht Unitedisse vaid nende poolt pakutud palganumbri tõttu. "Sánchez peaks olema suurim palgasõdur jalgpallis," kirjutas inglane oma Daily Maili kolumnis. "Manchester City tahtis Sánchezit suvest alates ja nad olid valmis ootama hooaja lõpuni, kui jaanuaris tehingut ei sünni."

"City oleks Sánchezi jaoks loomulik valik, kus oma oskusi edasi arendada. Ta on Pep Guardiolaga varem töötanud. Kuid Sánchezi jaoks pole prioriteediks liituda parima meeskonnaga, töötada Guardiolaga ja tõusta uuele tasemele. Ta on ilmselt jõudnud järeldusele, et suveni oodates ta paremat lepingut ei saa ning haaras võimalusest kohe kinni. See üleminek on kinni vaid rahas," kritiseeris Keown.