Arsenali legend Henry kritiseeris klubi pärast eilset häbiväärset kaotust

Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool häbistas eile Londoni Arsenali, kui kodus löödi kahurimehi 4:0. Peale mängu avaldasid Arsene Wengeri valikute üle pahameelt paljud klubi endised mängijad, nende hulgas ka prantslane Thierry Henry.

Liverpool oli juba peale esimest 45 minutit 2:0 ees ning Henry tunnistas, et ta keeras väljakule selja teisel poolajal. "Ma tahtsin lahkuda staadionilt, ma ei samastu selle meeskonnaga," ütles endine ründetäht.

Varem Prantsusmaa koondist esindanud mängija ei imesta ka selle üle, et klubi suurim täht Alexis Sanchez ähvardab meeskonnast lahkuda. "Me arutame seda, et kas Sanchez on jäämas meeskonda, kuid kes tahaks olla osa sellisest tiimist. Sellepärast mängijad ei uuenda enda lepinguid, sest nad näevad, et midagi on valesti," lisas ta.

Arsenal on peale kolmandat vooru alles 16. kohal kolme punktiga.