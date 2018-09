Arsenali kaitsja: Arsene Wengeri lahkumine oli ka mängijate süü

Wengeri 22-aastane ametiaeg Arsenalis lõppes tänavu kevadel, kui meeskond lõpetas Inglismaa kõrgliiga kuuendana - nii kaugele ei olnud klubi prantslase käe all kunagi jäänud. Teist hooaega järjest ei jõutud ka Meistrite liigasse, vahendab Soccernet.

"See oli meie jaoks üllatus. Ta tuli meeskonna juurde ja ütles, et otsustas koos klubi juhtidega, et lahkub," rääkis Mertesacker. "See oli kurb hetk, sest tundsin, et panustasin sellesse ka ise. Tema lahkumine oli ka mängijate süü, sest meil oli palju võimalusi paremaid tulemusi saavutada. Ebaõnnestusime, kuid ta toetas meid alati."