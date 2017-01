Londoni Arsenali jalgpallur Granit Xhaka kuulati eile politsei poolt üle, sest ta oli Heathrow lennujaamas väidetavalt rassistlikult solvanud ühte töötajat.

Intsident juhtus esmaspäeva hilisõhtul ehk umbes 24 tundi pärast seda, kui Xhaka oli Arsenali ja Burnley Inglise liigamängus punase kaardi saanud, kirjutab The Telegraph.

Lennujaama töötaja solvamine olevat aset leidnud, kui Xhaka saatis lennukile oma sõpra, keda aga ei lastud terminali hilinemise pärast Saksamaale siirduvale lennukile.

Šokeeritud pealtnägija sõnul oli 24-aastane Šveitsi koondislane töötajat rassistlikult solvanud, mille järel kutsuti kohale lennujaama turvatöötajad ja politsei ning Xhaka viidi Lääne-Londoni politseijaoskonda ülekuulamisele.

“Politsei sai esmaspäeva õhtul kell 19.29 väljakutse seoses süüdistusega, et Heathrow lennujaama töötajat on viiendas terminalis rassistlikult solvatud. Süüdistuse esitas kolmas osapool," teatas politsei oma pressiavalduses. "Politseiametnikud rääkisid 20ndates aastates mehega. Teda ei arreteeritud. Ta oli valmis vabatahtlikult politseijaoskonda tulema, kus ta kuulati üle. Uurimine jätkub."

Arsenali jalgpalliklubi on kommentaaridest keeldunud, väites, et tegemist on eraisiku ja politsei vahelise asjaga.

Šveitsi koondises 48 mängu pidanud Xhaka liitus Arsenaliga eelmisel suvel Saksamaa klubist Mönchengladbachi Borussiast 32,5 miljoni naelsterlingi eest.