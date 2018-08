Arsenali eksjalgpallur: esimese kübaratriki lõin purjuspäi!

Pennant sai sellise tembuga hakkama 2003. aasta 7. mail, kui Arsenal alistas Southamptoni 6:1. Kuna toona 20-aastane Pennant ei oodanud mängu eelõhtul, et pääseb algkoosseisu, otsustas ta pidutsema minna ja jõi end maani täis.

Kui järgmisel hommikul selgus, et inglane on siiski algrivistusse arvatud, jõi Pennant ära neli liitrit vett, kuid oli mängu alguses endiselt purjus.

"Mul oli tunne, et ma suren, aga panin kõik mängu - kogu jõu, energia ja keskendumise, sõltumata suurest valust," meenutas Pennant. "Jooksin lihtsalt ringi ja ootasin, et avapoolaeg lõppeks. Siis ma lõin värava. Thierry Henry tegi hea eeltöö ja ma lõin palli alumisse nurka, ise mõeldes: "Aitäh, Jumal!" Seejärel tähistasin väravat ja vaatasin pingi poole, lootes, et keegi mind välja vahetab. Mõtlesin vaid: "Võtke mind välja!"."

"Siis läks veel üks löök sisse ja sain ka kübaratriki kirja. Mõtlesin: "See ei ole reaalne. Ma ei usu seda!" Kui mängida jäi 20 minutit, oli tunne, et hakkan oksendama, sest alkohol oli endiselt minu kehas. Tundsin end kohutavalt! Palusin mõttes, et mind välja võetaks," kirjutab endine poolkaitsja elulooraamatus.

Pennant esindas Inglismaa U21 noortekoondist 24 korda, kuid täiskasvanute koondisse tal murda ei õnnestunud. Lisaks Arsenalile mängis ta veel ka Birmingham Citys, Liverpoolis, Stoke Citys ja Real Zaragozas.