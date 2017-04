Arsenali alisatanud Tottenham lõpetas fännide 22-aastase ootuse

Tottenham Hotspur alistas eile Inglise jalgpalli kõrgliigas koduväljakul Londoni Arsenali ning kindlustas üle 22 aasta linnarivaalist parema tabelikoha.

Arsenali fännid on päeva, mil saab matemaatiliselt selgeks, et Tottenhamist eespool lõpetatakse, ristinud igal aastal pilkavalt St Tottenringham Day'ks. 21 aastat järjest said nad seda teha, kuid mitte enam.

Tottenham läks 55. minutil juhtima Dele Alli pealöögist ning vormistas lõppskoori vaid 146 sekundit hiljem Harry Kane'i penaltist.

Viis vooru enne lõppu säilivad Tottenhamil veel ka tiitlilootused, kuigi võidukas oli ka Londoni Chelsea, kes alistas võõrsil 3:0 Evertoni. Chelseal on tabelis 81 punkti, Tottenhamil 77. Järgnevad Liverpool ja Manchester City (mõl 66), Manchester United (65) ja Arsenal (60).

Teised mängud:

Manchester United - Swansea 1:1

Middlesbrough - Manchester City 2:2

Täna kell 22 Watford - Liverpool