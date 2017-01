Bournemouth pääses 58. minutiks juba 3:0 juhtima - avapoolajal tegid skoori Charlie Daniels ja penalti realiseerinud Callum Wilson ning teise mängupoole alguses Ryan Fraser. Arsenal polnud aga kaugeltki alla andnud ning Alexis Sanchezi 70. ja Lucas Perezi 75. minuti väravad tõid Põhja-Londoni klubi mängu tagasi.

Kui normaalaja lõpuni jäi seitse minutit, sai Arsenal Simon Francise eemaldamise järel ka arvulise ülekaalu ning võimas surve realiseeriti esimesel lisaminutil ka viigiväravaks. Arsenali päästjaks tõusis Olivier Giroud, kes suunas karistusala keskelt palli peaga väravasse pärast Granit Xhaka antud täpset tsenderdust.

Arsenalil on nüüd 41 punkti, mis tähendab neljandat kohta, kuid Manchester United ja homme liidri Chelseaga (49p) kohtuv Tottenham on jõudnud neist vaid kahe punkti kaugusele. Bournemouth jätkab 25 punktiga üheksandal kohal.

Üliolulise võidu sai täna Swansea City, kes alistas uue peatreeneri Paul Clementi debüütmängus võõrsil lähirivaali Crystal Palace`i 2:1. Enne tänast viimasel kohal olnud Swansea tõusis Sunderlandi kõrvale 18.-19. kohta jagama, Crystal Palace on neist vaid punkti kaugusel.

