Arsenal tegi südantliigutava austusavalduse Londoni terroriaktis kannatanutele

Londoni Arsenali jalgpallimeeskond saatis eile Inglismaa pealinnas mošee ees toimunud terrorirünnakus kannatanute auks õnnetuspaigale suure lillebuketi.

Puna-valgel kimbul on ka tähtsa sõnumiga kaart, kuhu on kirjutatud "me seisame koos".

Üks inimene sai surma ja üheksa viga kui kaubik sõitis suurel kiirusel jalakäijate hulka Põhja-Londonis. Õnnetuspaik asub ainult miili kaugusel Arsenali kodustaadionist.

Praeguseks on politsei arreteerinud Darren Osborne'i, keda süüdistatkse terrorismis, tapmises ja mõrvakatses.