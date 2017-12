Arsenal suutis viimastel minutitel viigi välja võidelda

Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel oli Londoni Arsenal lähedal kaotusele, kuid suutis lõpuks Southamptoni vastu siiski 1:1 viigi välja võidelda.

Southampton asus kohtumist juba 3. minutil Charlie Austini tabamusest juhtima. Arsenal oli koguni 85 minutit tagaajaja osas ning 88. minutil tõu tabloole viiginumbrid Olivier Giroud.

Arsebal on turniiritabelis 29 punktiga viiendal kohal. 29 silma on ka neljandal positsioonil oleval Liverpoolile, kellel seisab 16. vooru matš Evertoniga veel ees. Southampton on 18 silmaga 10. kohal.