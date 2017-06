Arsenal sõlmis lepingu Schalke vasakkaitsjaga

Londoni Arsenal teatas, et klubiga on liitunud FC Schalke 04 vasakkaitsja Sead Kolasinac. Bosnia ja Hertsegoviina koondislane ühineb meeskonnaga 1. juulil kui tema leping Saksa klubiga lõppeb.

Kolasinac aitas Schalke tänavu Euroopa liiga veerandfinaal, kuid on juba ammu Arsene Wengeri pildis olnud. Leping Inglise tippklubiga kehtib aastani 2022, kuid mängija palka pole veel avalikustatud.





"Arsenalis on palju traditisiooni ja kui siin mängisid veel Thierry Henry ja Jens Lehmann siis ma jälgisin seda klubi," tõi 23-aastane kaitsja põhjuseks, miks suundus just Londonisse mängima. Kuigi Arsenal sügisel Meistrite liigas ei osale, siis Kolasinaci see faktor otsuse tegemisel ei mõjutanud: "Nad on alati olnud klubi, kes on tuntud Euroopas ja ma olen õnnelik, et olen just siin."





Bundesliga klubi, kes lõpetas see hooaeg kümnendana, soovis mängijale Twitteris edu tulevikuks ja tänas viimase kuue aasta eest.