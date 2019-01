Arsenal seljatas Londoni suurklubide duellis Chelsea

Arsenal asus juhtima juba 14. minutil, kui väravani jõudis Alexandre Lacazette. 39. minutil vormistas kohtumise lõppseisu Laurent Koscielny.

Järjekordse võidu teenis Manchester United. Ole Gunnar Solskjaeri käe all on klubi suutnud võita seitse kohtumist seitsmest mängust. Seekord alistati 2:1 Brighton & Hove Albion. Unitedi poolel tegid skoori Paul Pogba penaltist (27. minutil) ning Marcus Rashford (42. minutil). Külaliste tabamuse autoriks oli 72. minutil Pascal Groß.

Turniiritabelis on liidriks Liverpool, kellel on koos 60 silma. Ühe mängu vähem pidanud Manchester City on 53-ga teine ja samuti ühe mängu vähem pidanud Tottenham 48-ga kolmas.

Chelsea jätkab 47 silmaga neljandal kohal. Arsenal on viies 44-ga ja United 44-ga kuues.