Inglismaa Premier League'i 29. mänguvooru alustas piinliku kaotusega Londoni Arsenal, kes jäi võõrsil tulemusega 1:3 alla West Bromwich Albionile.

Kui Craig Dawsoni 12. minuti väravale suutis Arsenal Alexis Sancheze tabamuse näol vaid 165 sekundit hiljem vastata, siis teisel poolajal liikus kodumeeskond taas oma teed: 55. minutil tegi skoori Hal Robson-Kanu, 20 minutit hiljem lõi oma teise värava Dawson.

Arsenali jaoks on see esimene kord Arsene Wengeri käe all viiest liigamängust neli kaotada. Hetkel ollakse tabelis viiendal kohal, kuid kui Manchester United peaks pühapäeval Middlesbrough' alistama, langetakse koguni kuuendaks. Kahe järjestikuse kaotuse pealt kohtumisele tulnud West Brom on tugeva hooaja alguse järel endiselt kaheksas.