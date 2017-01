Sakslane Shkodran Mustafi viis Arsenali 59. minutil koduväljakul juhtima, kuid edasist väravasadu pärssis suuresti Granit Xhaka 65. minutil saadud punane kaart.

Teist korda sel hooajal ja kolme viimase hooaja peale üheksandat korda platsilt minema saadetud šveitslane sõitis kahe jalaga sisse Burnley poolkaitsjale Steven Defourile.

93. minutil tehti Burnley karistusalas viga Ashley Barnesile ning külaliste ründaja Andre Gray seadis jalule 1:1 viigi. Kohtuniku otsuse vastu protestinud Arsenali peatreener Arsene Wenger pidi dramaatilisi lõpuminuteid riietusruumist vaatama. Prantslast võib oodata väga karm karistus, tõenäoliselt pikem mängukeeld, kuna ta tõukas staadionilt lahkudes neljandat kohtunikku.

⚽️ 2 penalty's, 2 goals. Arsenal 🆚 Burnley 2-1. Goals by Gray and Sanchez. Was it penalty? #arsbur pic.twitter.com/GOCyk90hVA — Live goals & more (@matchdaygoals) January 22, 2017

97. minutil sai jalaga näkku Lauren Koscielny ning Alexis Sanchez lõi penaltist Arsenali võiduvärava.

@millwalljack95 Koscielny was trying to head the ball, he wasn't trying to "find the boot with his head" what a ridiculous statement pic.twitter.com/gUoVzQLzwV— Matt (@MustafiFC) January 22, 2017