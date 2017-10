Arsenal mängis eduseisu maha ja kaotas lõpuminuti väravast

Per Mertesacker viis küll avapoolajal Arsenali juhtima, kuid 72. minutil realiseeris Troy Deeney penalti ja viimasel mänguminutil lõi Tom Cleverley kodupubliku rõõmuks Watfordi võiduvärava.

Kaotus jättis Arsenali Inglismaa meistriliigas kuuendale kohale 13 punktiga, Watford (15p) tõusis lausa neljandaks. Esikolmiku moodustavad kaheksa vooru järel: Manchester City (22), Manchester United (20) ja Tottenham (17).

Tänased tulemused:

Liverpool 0 : 0 Manchester Utd

Burnley 1 : 1 West Ham

Crystal Palace 2 : 1 Chelsea

Manchester City 7 : 2 Stoke City

Swansea 2 : 0 Huddersfield

Tottenham 1 : 0 Bournemouth

Watford 2 : 1 Arsenal

FT | What a performance!! Another late goal secures #watfordfc all 3️⃣ points against @Arsenal. U'Ornssss!! pic.twitter.com/gmxojigQ7e