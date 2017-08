Arsenal lükkas Manchester City 50 miljoni naelase pakkumise tagasi

Arsenali jalgpalliklubi lükkas tagasi Manchester City 50 miljoni naelsterlingi suuruse pakkumise Alexis Sanchezi ostmiseks.

28-aastane Tšiili koondislane, kes lõi mullu Inglise kõrgliigas 24 väravat, on avalikult tunnistanud, et tahaks taas mängida Pep Guardiola käe all. Varem on Sanchez hispaanlasega koos töötanud FC Barcelonas.

Arsenal, kelle leping Sancheziga lõppeb järgmisel suvel, sooviks tšiillase vastu saada lisaks kopsakale rahasummale ka Raheem Sterlingut, kuid City ei taha inglast loovutada, kirjutab BBC Sport.

22-aastane Sterling on tänavu kaasa teinud kõigis kolmes City mängus, ent väidetavalt oleks ta valmis Arsenaliga liituma.