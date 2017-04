Arsenal kaotas tabeli lõppu kuuluvale Crystal Palace`ile koguni 0:3

16. kohal asuva Crystal Palace`i (34p) väravad lõid Andros Townsend 17., Yohan Cabaye 63. ja Luka Milivojevic (penaltist) 68. minutil. Lõuna-Londoni klubi tõusis tänu võidule väljalangemistsoonist kuue punkti kaugusele.

Arsenal on 54 punktiga jätkuvalt kuuendal kohal. Neljandal ehk viimasel Meistrite liigasse viival kohal asuvast Manchester Cityst, kellel on mäng enam peetud, lahutab Arsenali endiselt seitse punkti.

Crystal Palace produce a fantastic performance to move SIX points clear of the bottom three #CRYARS pic.twitter.com/tfRPIllOnt