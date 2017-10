Arsenal ja Manchester City peavad oma karikamängud reegli rikkumise tõttu uuesti pidama?

Inglismaa väljaanne The Sun kirjutab, et Arsenali ja Manchester City jalgpallimeeskondi ähvardab teisipäeval liigakarikasarjas saadud võitude tühistamine ning kohtumiste uuesti mängimine - nimelt ei ole veel selge, kas nad rikkusid nelja vahetusega võistluse reegleid.

Sel hooajal sponsornime Carabao Cup nime kandvas sarjas on lubatud teha teatud tingimustel mängus neli vahetust: seda juhul, kui mäng läheb lisaajale. Reegli sõnastusest ei tule aga täpselt välja, kas neljanda vahetuse võimalus avaneb ainult siis, kui normaalajal on kolm vahetust juba tehtud.

"Kõigil meeskondadel on võimalik vahetuspingile nimetada seitse mängijat, kellest võivad mängus osaleda mitte rohkem kui kolm. Kui kohtumine läheb lisaajale, on meeskonnal võimalik kasutada ühte lisavahetust (ainult lisaajal)," seisab Carabao Cupi reeglites.

Probleem seisneb selles, et nii Arsenal kui Manchester City kasutasid ära kõik neli vahetust, aga tegid lisaajal vastavalt kaks ja kolm vahetust. Mõlema matši kohtunikud sellist käitumist ei takistanud, kuid kohtumiste järel on küsimus tõusetunud. Kui leitakse, et tipptiimid rikkusid reegleid, on võimalik, et neil tuleb mängud uuesti mängida - Arsenal alistas kaheksandikfinaalis lisaajal Norwichi ning Manchester City penaltiseerias Wolverhampton Wanderersi.