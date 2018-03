Antonio Contet ähvardab pühapäeval vallandamine

Mitmed Briti väljaanded spekuleerivad, et Chelsea jalgpalliklubi juhendav Antonio Conte võib pühapäevase kaotuse korral oma tööst ilma jääda.

Eile Barcelonale 0:3 kaotanud ja Meistrite liigast välja langenud Chelsea kohtub pühapäeval Inglise karikasarja veerandfinaalis Leicester Cityga. Kuna Chelsea on Premier League`is alles viiendal kohal, on nende viimaseks tiitlivõimaluseks sel hooajal jäänud just FA karikasari.

Kui Contelt eilse kaotuse järel tema tuleviku kohta küsiti, vastas itaallane: "Ma arvan, et treeneri tööd tuleks hinnata tema mängijate arengu seisukohalt, mitte aga võidetud trofeede arvuga. Chelsea`l võiks minna paremini, kuid meeskond on edasi arenenud."

Mullu Chelsea Inglise meistriks tüürinud Conte vallandamise kasuks räägib klubi lähiajalugu. Nimelt on Londoni meeskonna omanik Roman Abramovitš pärast 2003. aastat, kui ta meeskonna ostis, vahetanud klubis välja juba 14 peatreenerit.