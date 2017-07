Antonio Conte pani kuulujuttudele punkti

Möödunud hooajal Chelsea Inglismaa jalgpallimeistriks tüürinud Antonio Conte sõlmis Londoni tippklubiga uue, kahe aasta pikkuse lepingu.

Kui veel juuunis avaldas Conte nördimust, et Chelsea on olnud uute mängijate palkamisel passiivne, siis juulis sõlmitud lepingud Tiemoué Bakayoko ja Antonio Rüdigeriga panid peatreeneri meelt muutma ning itaallane allkirjastas uue lepingu.

"Olen väga õnnelik, et sõlmisin Chelsea`ga uue lepingu. Töötasime esimesel aastal väga kõvasti, et midagi hämmastavat saavutada. Olen selle üle tõesti uhke. Nüüd peame veelgi enam töötama, et tippu püsima jääda," sõnas Conte klubi kodulehekülje vahendusel.

Eelmisel hooajal võitis Chelsea Inglise liigas koguni 30 mängu, mis tähistab ühtlasi klubi uut rekordit.