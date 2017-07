Andres Vaher | Ennustamise mõnust ja panustamise stressist

Hooaja alguses ennustasin, milline on Inglise meistrivõistluste lõpptabel. Nüüd on hea kõrvutada minu pakutud ja tegelikku tabeliseisu.

Artikkel ilmus ajakirja Jalka juulikuu numbris.

Mis vahet saab olla lihtsalt oma lõbuks Inglise liiga järjestuse pakkumisel ja raha peale hasartmängimisel?

“Kui pead tingimata raha peale panustama, jõua veel enne alustamist selgusele kolmes asjas: mängureeglites, panuste suuruses ja hetkes, millal lahkud.”

Hiina vanasõna

Veel enne selle loo stardipauku tuleb selgeks teha üks asi: mina ei panustanud. Isegi kihla ei vedanud. Ennustasin. Mis neid kolme eristab, milline neist on tervislikem ja millisel juhul eelistada üht, teist või kolmandat?

Äsja Londoni Chelsea veenva triumfiga lõppenud Inglismaa liigahooaja eel tegin Eesti Päevalehte intervjuu meie iidoli Ragnar Klavaniga. Oli augustikuu. Sama loo juurde lisasin oma pakkumise, milline võib üheksa kuud hiljem välja näha Premier League’i lõpptabel. Mul puudus igasugune pinge – mängus polnud raha ega kõrval kellegi teise ennustust. Kaalul oli vaid tiba professionaalset väärikust.

Kuidas siis läks? Nigelalt.

Täpselt ei õnnestunud pihta saada ainsatki kohta 20st, keskmiseks eksimuseks kujunes 2,9 (vaata täpsemalt lisatud tabelist). Tõsi, mitu vääratust olid napid. Kõige karmimalt panin puusse West Bromwichiga (mul 17., tegelikult 10.), teise koha ses arvestuses hõivas mu pakutud tšempion Manchester United, kes leppis tegelikult alles kuuenda platsiga.

Uskusin Jose Mourinho teise hooaja efekti ja Punaste Kuradite hooajaeelsete täienduste (Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mhitarjan, Eric Bailly) tõhususse. Eksisin, ehkki kokkuvõttes ei saa ManU hooaega kehvaks lugeda – võideti ju Euroopa liiga, samuti kodune liigakarikas. Ent tähtsaimas sarjas mindi põhjalikult alt.

Erapooletu ja pingeta ennustaja võib rehmata käega ja tõdeda: eks katsuge ise planeedi kõige ettearvamatumas vutiliigas ideaalselt orienteeruda. Proovikivi keerukuse kohta saab tuua erinevaid statistilisi tõendusi, kuid piirdun siinkohal minu silmis mõjuvaimaga: suurest kuuikust ei lõpetanud mitte keegi mullusega võrreldes samal positsioonil.

Mujal võidakse sellisest põnevusest vaid und näha. Saksamaal sekkus tänavu suurde mängu küll värske nägu (RB Leipzig), ent Müncheni Bayern valitseb ikkagi juba aastaid masendava ülekaaluga. Itaalias domineerib samamoodi Torino Juventus, ka kaks järgmist (AS Roma ja Napoli) mängivad ülejäänutega võrreldes üsna oma liivakastis. Hispaanias võidab Real või Barcelona, teoorias suudab neile vastu hakata vaid Madridi Atletico, teised on täiesti relvitud. Vaid Prantsusmaal tekkis elevust, kui AS Monaco “noortegäng” tõukas troonilt Paris Saint-Germaini miljonärid.

Võitlus kihlveokontoriga on alati ebavõrdne

Aga nüüd ringiga tagasi alguse juurde.

Kes meist poleks läinud sõbraga spordivõistlusest rääkides või sellele vahetult kaasa elades hasarti? Kerge vaidluse (või koguni tögamise) järel sünnivad kihlveod. Vahele pannakse pudel head karastavat jooki või väike rahasumma või midagi muud meelepärast. Niisama tõe ja õiguse peale naljalt kihla ei veeta.

Enamasti läheb elu pärast võitu/kaotust vanamoodi kenasti edasi. Aga ennekuulmatud pole ka juhtumid, kui kaotaja kirub masendunult: pagan, mul olnuks selle summaga parematki teha. Samuti on ette tulnud olukordi, kus kaotaja lihtsalt haihtub.

Ehk teisisõnu: niipea, kui mängu sekkub mistahes materiaalne väärtus, tuleb hoobilt kaasa mitu muud tegurit, eelkõige psühholoogilised. Ning siit on samm panustamiseni (inglise keeles gambling) juba üsna lühike. Kes selle siiski astub, peab tingimata teadma, mida kujutab endast võitlus kihlveokontoriga. See ei ole võrdne duell. Kui sõbraga oled nägu näo ja hammas hamba vastu, siis nüüd heitled terve meeskonnaga. Pealegi võtab su vaenlane igalt kihlveolt niinimetatud marginaali, mille suurusjärk on 10%. Ka kõik muud mängureeglid on koostanud tema. Et sellises härjavõitluses sadulasse jääda, pead olema äärmiselt tark, tähelepanelik ja kannatlik.

Õnnelik võitja ja kõigest ilma jäänud luuser

Tean inimest, kes elatub spordivõistlustele panustamisest. Ta edu valem on ütlemata lihtne: ta otsib ja ootab, kuni leiab “kuldkala”. Neid on iga kuu vaid mõni üksik. Ta paneb raha mängu ainult siis, kui on kindel, et kihlveokontor on eksinud. Loomulikult: ka tal tuleb ette kaotusi. Vahel selgub, et mingi oluline infokild või detail on siiski kahe silma vahele jäänud. Aga kokkuvõttes on ta kopsakas plussis ja õnnelik pereinimene.

Vahepalaks veel natuke õnnest. Ka tol kasumlikul ennustajal – vabandust, panustajal – napib vahel õnne. Aga ta teab, et halba õnne pole iial mõtet kiruda. Veel vähem kujutleda oma hädade suurimaks põhjuseks. Inimloomus on kord juba selline, et peab vedamist loomulikuks, nappi õnne aga mitte. Sestap ongi targem juhinduda 19. sajandi USA kirjaniku ja poeedi Bret Harte’i ütelusest “Õnne puhul on kindel vaid üks – et see muutub”.

Vastukaaluks kirjeldatud võitvale näitele olen lugenud panustajatest, kes on maha mänginud nii raha, aja kui ka elu armastuse.

Tsiteerin üht kihlveofoorumi kasutajat: “Ma ei panustanud nii-öelda pimedalt ja juhuslikult. Töötasin välja oma strateegia. Aga see eeldas pidevat uudiste ja koefitsientidega kursis olekut. Istusin suure osa päevast arvuti ees. Mul oli suhe, mõlemapoolne tugev kirg, aga enamikul juhtudel ei leidnud ma aega tüdrukuga õhtuti välja minna. Muutusin närviliseks ka panustades. Hakkasin rapsima. Lõpuks pidin tõdema, et olin ilma nii rahast kui tollest neiust.”

Miks on üks plussis ja õnnelik ja teine miinuses ja stressis? Taas pealtnäha lihtsal põhjusel: sest peale teadmiste ja kogemuse omamise oskab üks kontrollida kirge, teine mitte. Ega’s panustamist ilmaasjata hasartmänguks nimetata. Haarates sõnal sabast: võitja ongi see, kes suudab mängida hasardita. Pole ju saladus, et kihlveokontorite suurkasumid tulevad klientidelt, kellel napib oskusi ja/või kannatust. Niisugusel juhul ongi tulemus juba enne alustamist ette teada: kaotad kas palju või väga palju.

Sel juhul on targem lihtsalt ja pingevabalt ennustada. Täpselt nii, nagu sai Inglise liigaga tehtud. Kui läheb halvasti – nagu mul näiteks! –, naeratad muretult, õpid vigadest (heal juhul) ja ennustad järgmise hooaja hakul taas.

Andres Vaheri ennustus

1. Manchester United (eksimus 5 kohta)

2. Manchester City (1)

3. Chelsea (2)

4. Arsenal (1)

5. Liverpool (1)

6. Tottenham (4)

7. West Ham (4)

8. Leicester (4)

9. Everton (2)

10. Stoke (3)

11. Southampton (3)

12. Crystal Palace (2)

13. Bournemouth (4)

14. Swansea (1)

15. Middlesbrough (4)

16. Sunderland (4)

17. West Bromwich (7)

18. Watford (1)

19. Burnley (3)

20. Hull (2)

Tegelik lõpptabel

1. Chelsea

2. Tottenham

3. Manchester City

4. Liverpool

5. Arsenal

6. Manchester United

7. Everton

8. Southampton

9. Bournemouth

10. West Bromwich

11. West Ham

12. Leicester

13. Stoke

14. Crystal Palace

15. Swansea

16. Burnley

17. Watford

18. Hull

19. Middlesbrough

20. Sunderland