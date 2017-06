Ametlik: Mohamed Salah sõlmis Liverpooliga pika lepingu

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool viis neljapäeval lõpule Egiptuse ründaja Mohamed Salahi ülemineku, makstes AS Romale mehe eest 42 miljonit eurot.

Viimati Premier League'is 2015. aasta jaanuaris Chelseas mänginud Salah sõlmis Liverpooliga pikaaegse lepingu. Roma võib üleminekulepingu lisadest teenida tulevikus veel 7 miljonit, teatab Inglise meedia.

Eelmisel hooajal lõi Salah Roma eest 15 väravat, andis 11 väravasöötu ning aitas klubil teenida rekordilised 87 punkti. Egiptuse koondises on Salah pidanud 53 kohutmist ja löönud 29 väravat.

Klubidest on 25-aastane Salah esindanud veel oma kasvatajaklubi El Mokawlooni, šveitslaste Baselit ja enne Romaga liitumist itaallase Fiorentinat.

"Mohamedis on olemas ideaalne segu kogemusest ja potentsiaalist - see on meie jaoks väga põnev tehing," ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp klubi kodulehel. "Ta tunneb Premier League'i, on jala valgeks saanud Meistrite liigas ning on oma riigis üks kõige tähtsamaid mängijaid."

"Tema kiirus on uskumatu, ta muudab meie rünnakut ohtlikumaks, ning me oleme selles valdkonnas juba praegu tugevad. Mulle meeldib, et me teeme selle veelgi konkurentsivõimelisemaks," lisas Klopp.

Roberto Firmino särginumbri 11 endale saav Salah võtab ilmselt koha sisse paremal äärel, tõugates Sadio Mane vasakule.