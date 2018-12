AMETLIK | Manchester Unitedi peatreeneri kohusetäitjaks saab norralane

2007. aastal mängijakarjääri lõpetanud Solskjær treenis aastatel 2008-2011 Manchester Unitedi duublit. Seejärel siirdus ta kodumaale, kus juhendas mitmeid aastaid Norra kõrgliiga klubi Molde.

Ka praegu oli ta Molde peatreener ning värskelt pikendanud lepingut kuni 2021. aastani. Ent Manchester United pakkus elu võimalust ja klubid jõudsid kompromissile.

Solskjær mängis Unitedi eest aastatel 1996-2007. Mänge kogunes kõikide liigade peale kokku 366 ja väravaid 126.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

