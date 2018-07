Ametlik: Liverpooliga liitus maailmarekordilise summa eest Brasiilia koondise väravavaht

AS Roma väravasuul teeb tegusid 25-aastane brasiillane Alisson Becker.

Inglismaa tippklubi FC Liverpool täiendas ridu Brasiilia koondise väravavahi Alisson Beckeriga maailmarekordilise summa eest.

BBC teatel pole Liverpool ametlikku summat avalikustanud, aga Alissoni endise koduklubi AS Roma sõnul läks mees maksma inglastele 72,5 miljonit eurot.

"Minu elus on see suur samm edasi, et olla osa sellisest klubist," sõnas 25-aastane Alisson.

"Ühel hetkel paar nädalat tagasi tekkis võimalus sõlmida leping maailma ühe parima väravavahiga," rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. "Ka klubi omanikud oli tehingust huvitatud ja nii ta teoks sai."

Alisson veetis kaks viimast hooaega Itaalia klubis AS Romas. Ta mängis lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas Roma eest 37-s kohtumises.

72,5 miljonit eurot tähendab, et Alisson on maailma kalleim väravavaht. Senine rekord pärines aastast 2001, kui 53 miljoni euro eest liitus Gianluigi Buffon Itaalia suurklubi Torino Juventusega.