AMETLIK | Liverpooli legendist saab Glasgow Rangersi peatreener

Liverpool FC jalgpallimeeskonna legendist Steven Gerrardist saab suvel Šotimaa kõrgliiga klubi Glasgow Rangersi peatreener.

Leping löödi lukku eile Glasgows, koostöö sõlmiti neljaks aastaks.

Endine Liverpooli ja Inglismaa koondise kapten on hetkel juhendaja Liverpooli jalgpalliakadeemias, kus tema hoole all U18 vanuseklassi võistkond. Kõigest üks hooaeg treeneritööd ja kohe suurklubi etteotsa. Gerrard ise ütleb, et ta on selliseks sammuks valmis.

Pikkade traditsioonidega Rangers on 54 korda võitnud Šotimaa meistritiitli, viimati hooajal 2010/2011. Gerrardi tulekuga loodab klubi uut tõusu. Korra on võidutsetud ka eurosarjas, 1972. aastal võideti Euroopa karikavõitjate karikas.

37-aastane Gerrard vahetab peatreeneri toolil välja šotlase Graeme Murty. Käesoleva hooaja liigatabelis on Rangers kolmas, hoides kinni UEFA Euroopa liiga kohast.