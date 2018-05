Ametlik: Liverpool tegi 50 miljoni euro eest suve esimese ostu

24-aastases brasiillases nähakse suuresti asendajat Emre Canile, kes on tõenäoliselt suvel Liverpoolist lahkumas.

The Telegraphi andmetel on üleminekusummaks 45 miljonit eurot, millele võib lisanduda viie miljoni euro eest boonuseid.

Fabinhost olid huvitatud ka mitmed teised Euroopa suurklubid, ent mehe valik on langenud just Liverpooli kasuks.

Alates 2015. aastast on mees vahelduva eduga kuulunud ka Brasiilia koondisesse, ent suvisele MM-finaalturniirile teda kaasa ei võeta.

Liverpooli keskväli tõotab uuel hooajal olla uut nägu: juba eelmisel sügisel sõlmiti leping Guinea mehe Naby Keitaga.

In profile with our first signing of the summer...Fabinho's journey to #LFC 👉 https://t.co/NY4fKhlV8T pic.twitter.com/d2IcDsiByO

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2018