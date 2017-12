AMETLIK | Liverpool hangib endale maailmarekordilise summa eest uue keskkaitsja!

Väidetavalt on van Dijki hinnaks koguni 75 miljonit inglise naela ehk üle 84 miljoni euro (!), mis teeks 26-aastasest mehest jalgpalliajaloo kõigi aegade kalleima kaitsja.

Liverpool oli van Dijki hankimisele lähedal ka sel suvel, kuid pika saaga järel lõpuks klubid omavahel kokkuleppele ei jõudnud ning mees jäi Southamptonisse.

Arstliku ülevaatuse läbis van Dijk täna ning temast saab Liverpooli mängija 1. jaanuaril.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.

Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU

— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2017