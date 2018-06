AMETLIK | Liverpool andis teada, et Emre Can lahkub

Keskel Emre Can

Liverpool FC jalgpallimeeskond andis teada, et Saksamaa koondislane Emre Can klubiga lepingut ei pikenda.

2014. aastal Leverkuseni Bayerist Liverpooli suundunud Can pidas Inglismaa klubi eest 167 kohtumist. Neist viimaseks jäi kaotatud Meistrite liiga finaal.

Varasemalt on meedias valjuhäälselt spekuleeritud, et Can liitub Torino Juventusega.

Liverpoolist lahkub ka Jon Flanagan, kes alates 2011. aastast on esindusmeeskonda esindanud 51 korda. Tegemist on klubi omakasvandikuga. Viimati mängis ta põhikoosseisu eest mullu septembris.