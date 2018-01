AMETLIK KINNITUS | Philippe Coutinho siirdub läbi aegade teise üleminekusumma eest FC Barcelonasse

Hispaania ja Inglismaa väljaanded hakkasid täna hoogsalt kirjutama, et FC Liverpooli ja FC Barcelona jalgpalliklubid on jõudnud Philippe Coutinho ülemineku osas kokkuleppele. Nüüdseks on uudist kinnitanud ka mõlemad klubid.

“FC Liverpool saab kinnitada, et Philippe Coutinho lahkub klubist. Kokkulepe FC Barcelonaga on saavutatud. Tal on vaja läbida veel meditsiiniline kontroll ja jõuda kokkuleppele isikliku lepingu detailides. Mängijal on olemas luba läbi viia kõik formaalsused, mis on ette nähtud seoses klubi vahetamisega,“ teatas Liverpool oma kodulehel.

FC Barcelona andis oma kodulehel samal ajal teada, et Coutinhoga sõlmitakse viie ja poole aasta pikkune kontraht. Brasiillase väljaostuklausliks saab olema 400 miljonit eurot.

Coutinho reisis laupäeval Londonisse ning õhtuks peaks ta olema juba Barcelonas. Coutinho üleminekusummaks saab olema 160 miljonit eurot. Coutinho praeguses lepingus ei olnud väljaostuklauslit ning Liverpool nõudis mängumehe eest vähemalt 160 miljonit eurot.

Coutinho üleminekust suurem on olnud ainult tema kaasmaalase Neymari klubivahetus. Neymar liikus suvel 222 miljoni euro eest FC Barcelonast PSG ridadesse.

Hispaania ja Inglismaa meedia teatel on Coutinho pühapäeval staadionil juba vaatamas ka FC Barcelona kodumängu Levantega. Coutinho meditsiiniline test toimub Barcelonas laupäeval või pühapäeval.

Liverpool ostis 25-aastase Coutinho 2013. aastal Milano Interist 10 miljoni euro eest.

Kui Coutinho on reisimas Barclonasse, siis Liverpooli ülejäänud koosseis lendab mõneks päevaks Dubaisse soojemasse kliimasse treenima.