AMETLIK: Hollandi legend asub juhendama Inglismaa kõrgliigaklubi

Varem Hollandi koondise abitreenerina ning Amsterdami Ajaxi ja Milano Interi peatreenerina töötanud de Boer võtab ameti üle Sam Allardyce`ilt, kes päästis Crystal Palace`i mullu kõrgliigast väljalangemisest, kuid lõpetas seejärel treenerikarjääri.

Lõuna-Londoni klubi sõlmis hollandlasega kolme aasta pikkuse lepingu. Uut peatreenerit esitles meeskond täna pärastlõunal kell 16 alanud pressikonverentsil.

"Olen väga elevil, et saan võimaluse juhendada Crystal Palace`it. Suur au on tõusta nii suure ajalooga ja väga kirglike fännide poolest tuntud klubi peatreeneriks. Ootan uut Premier League`i hooaega juba suure innuga," sõnas de Boer ajakirjanike ees.

