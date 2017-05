AMETLIK: Arsene Wenger sõlmis Arsenaliga kaheaastase lepingupikenduse

67-aastane prantslane on võitnud Arsenaliga kolm Inglise meistritiitlit ning seitse karikat. Tänaseks on ta meeskonda juhendanud 21 aastat.

Arsenal jäi tänavu Wengeri juhendamisel esmakordselt Inglise liigas esinelikust välja ega pääsenud Meistrite liigasse. Meeskonna poolehoidjate kriitikast hoolimata otsustas klubi juhtkond Wengeriga lepingut pikendada.

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS— Arsenal FC (@Arsenal) May 31, 2017