AMETLIK | Alexis Sanchez liitub Manchester Unitediga ning jääb edaspidi palganumbrilt alla ainult Messile ja Neymarile

Londoni Arsenali ja Manchester Unitedi jalgpalliklubid kinnitasid, et Alexis Sanchez vahetab meeskonda ja hakkab edaspidi kandma Manchester Uniedi särki. Sanchez hakkab mängima särgis numbriga 7.

Sanchez hakkab Unitedis teenima koos erinevate boonustega nädalas 677 000 eurot ning sellega on ta suurimat palka teenivate mängijate edetabelis maailmas kolmandal kohal. Inglismaal on ta edaspidi suurima palgaga jalgpallur. 29-aastasest Sanchezest teenivad mujal rohkem ainult FC Barcelona täht Lionel Messi ja PSG staar Neymar.

“Olen väga õnnelik, et saan liituda maailma suurima klubiga. Olen veetnud kolm ja pool imelist aastat Arsenalis. Siiski oli raske keelduda võimalusest mängida Jose Mourinho käe all selles ajaloolises klubis,“ sõnas Sanchez Unitedi kodulehele. “Olen väga uhke, et saan esimese Tšiili jalgpallurina mängida Unitedi esindusmeeskonnas.“

Sanchez sõlmis Unitediga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu.

Kui Sanchez liitub Manchester Unitediga, siis vastupidise teekonna võtab ette Henrikh Mkhitaryan, kes liitus Arsenaliga.