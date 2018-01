Alexis Sanchezest saab hoopis Ragnar Klavani tiimikaaslane?

Kuigi Arsenali ääreründajat Alexis Sanchezt on viimasel ajal tugevalt seostatud eelkõige Manchester City ja Pariisi Saint-Germainiga, kirjutab Hispaania väljaanne Don Balon täna, et Sanchez võib olla siirdumas hoopis Liverpooli.

Don Baloni andmetel on Liverpool Sancheze poole piilumas Philippe Coutinho asendamiseks - brasiillane on endiselt kindel, et suudab jaanuaris läbi suruda ülemineku Barcelonasse ning sel puhul oleks Liverpoolil tarvis mehele vääriline asendus leida.

Sel hooajal on Sanchez Premier League'is löönud seitse väravat.