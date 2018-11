Alexis Sanchez sai treeningul tõsiselt vigastada, Mourinho kardab pikka mängupausi

Sanchezi ootavad veel ees täiendavad uuringud, kuid Mourinho sõnul "karjus" ta valudes.

"See ei ole mingi väike lihasvigastus, millest ta nädala või 10 päevaga taastuks," ütles portugallasest loots, kelle sõnul on Sanchezi häda tõsisem kui kaitsja Vicor Lindelöfi reielihase vigastus.

Rootsi koondise keskkaitsja sai vigastada laupäevases viigimängus Crystal Palace'i vastu ning jääb mängudest eemale eeldatavasti kuni jõuludeni.

"See on agressiivne lihasvigastus. Ta pole veel uuringutel käinud, aga tegu on kogenud mängijaga. Ta teab, mis vigastus see on. Minu kogemus ütleb, et valulik karje ja viis, kuidas see juhtus, viitavad pikale pausile."

Sanchezi vigastus tähendab Manchester Unitedile suurt hoopi, sest Inglise kõrgliigas hoitakse 13 vooru järel alles seitsmendat kohta. Liidrist Manchester Cityst jäädakse maha juba 14 silmaga. Väikest leevendust kohutavale koduliiga hooaja algusele pakkus teisipäeval Meistrite liiga eelviimane alagrupivoor, kus võideti 1:0 Berni Young Boysi ja kindlustati edasipääs kaheksandikfinaali.

Sanchez on sel hooajal algkoosseisu kuulunud viies mängus ja vahetusest sekkunud sama palju. Võrku on ta sahistanud vaid korra.